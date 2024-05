Pronostico Dortmund-Real Madrid, ecco le scommesse speciali dei bookie

Statistiche e pronostico

Dortmund che però, dal canto suo, ha già giustiziato una squadra spagnola, l’Atletico Madrid, nei quarti di finale: sconfitta per 2-1 all’andata e pirotecnico 4-2 al ritorno, in Germania. Una buona dose di fortuna e l’imprecisione dei francesi ha poi permesso ai gialloneri di superare il turno in semifinale, contro un Psg che partiva decisamente favorito. I tedeschi tra fase a gironi ed eliminazione diretta hanno subìto solo 9 reti in 12 partite, curiosamente il Real ne ha incassate di più (15) ma può vantare 26 reti all’attivo contro le 17 di Fullkrug e compagni. Come dire, è con le loro stelle che i Blancos possono fare la differenza in questo incontro, dal pronostico logicamente favorevole al Real.

Al 90’ il segno 2 è quotato a 1.64 da Cplay e Betsson e a 1.65 da Better. L’offerta si alza sensibilmente optando per pareggio (4.10) e vittoria del Dortmund (a 5). Tra Under 2,5 e Over 2,5 i bookie propendono per la seconda opzione: a 1.68 sulla lavagna Cplay, 1.65 su Planetwin e Snai. Va detto che su questo versante le statistiche delle due squadre sono agli antipodi. Da segnalare che in Champions il Dortmund ha fatto registrare 5 volte su 12 (non poche) la somma gol 2.

In questa finale l’esito Multigol 2-4 si gioca a 1.50 mentre il Multigol 2-3 (due o tre reti al 90’) è in lavagna a 2.02.

Si punta anche sui tiri in porta: occhio a Kroos

Nella speciale classifica relativa ai giocatori che in Champions hanno tirato più volte nello specchio della porta, il madridista Rodrygo è preceduto solo da mostri sacri come Mbappè e Haaland. Per l’attaccante del Real sono 19 le conclusioni effettuate nello specchio, contro le 26 di Mbappé e le 22 di Haaland.

Il miglior giocatore del Dortmund sempre in questa “specialità” è Fullkrug: 10 tiri nello specchio. L’esito Over 0,5 tiri in porta di Rodrygo vale 1.45, la stessa opzione con protagonista Fullkrug paga 1.65. Quota totale 2.40 che può salire inserendo nel “pacchetto” candidati forti come Bellingham (quota 1.45), Kroos (quota 2) e Sancho (quota 2). Il centrocampista tedesco vorrà lasciare il segno prima di giocare l'Europeo, ultimo grande appuntamento prima di dire addio (come da lui annunciato) al calcio.

Falli commessi: Emre Can "favorito" contro Vinicius

I bookie mettono Emre Can e Vinicius l’uno contro l’altro, con tema “Falli commessi”. A prevalere dovrebbe essere l’ex Juve, offerto a 2.05 mentre il brasiliano vale 2.75