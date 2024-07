Wimbledon, altro derby italiano: il pronostico di Darderi-Musetti

Archiviato lo spettacolare match tra Sinner e Berrettini, sull'erba di Wimbledon sta per andare in scena un altro derby italiano: Darderi contro Musetti. Luciano ha eliminato Choinski in 5 set, in 4 invece Lorenzo ha battuto Lestienne. Tra i due si registra un fresco precedente, vinto in due combattuti set da Musetti sulla terra rossa di Torino, a maggio.