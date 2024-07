Sinner-Berrettini, diretta Wimbledon: segui la sfida live

È arrivato il giorno che tutti stavano aspettando a Wimbledon: il derby italiano tra Sinner e Berrettini, il numero uno al mondo e il finalista nel 2021. L'altoatesino è il favorito, ma Matteo è comunque un avversario molto insidioso da affrontare. Entrambi avrebbero voluto affrontarsi più avanti, ma il sorteggio è stato sfortunato. Segui la giornata in tempo reale con noi, dal prepartita al post.

16:28

Sinner e Berrettini: a che ora giocano

La sfida tra Sinner e Berrettini è la terza in programma oggi sul Centre Court: inizierà verso le 19

16:05

I due italiani più forti di sempre sull'erba

Si affrontano i due italiani più forti di sempre su erba: Berrettini, oltre alla finale a Wimbledon, ha trionfato in ben 4 tornei ATP (due volte a Stoccarda e altrettante al Queen’s); dal 2019 a oggi sui prati vanta un record di 41 vittorie e 7 sconfitte (85,4%). A Wimbledon lo score è notevole: 14-4. Sinner, dal canto suo, sui prati di Church Road nelle ultime due stagioni ha perso soltanto da un certo Novak Djokovic (nei quarti nel 2022 e in semifinale nel 2023), vincendo pochi giorni fa l’ATP 500 di Halle (primo titolo su erba in carriera). Jannik è già a 51 vittorie nei tornei dello Slam, Matteo è a 48. Tra gli azzurri sono al quinto e sesto posto all-time.

Wimbledon - Londra