Statistiche di Bayer Leverkusen-Milan: se il "Diavolo" mette la sesta...

La prima in Champions League del Milan è stata un flop: 1-3 col Liverpool . Il tempo di illudersi col solito Pulisic , prima di subìre la remontada dei Reds . Per Fonseca , che nel frattempo in campionato si è rimesso in carreggiata, è tempo di esami di maturità. Questa sera, alle 21, i rossoneri fanno visita al Bayer Leverkusen nella seconda giornata di Champions League .

Sblocca il Milan? I numeri dicono...

I tedeschi dopo l'1-1 col Bayern sono a meno tre dagli stessi bavaresi, primi in Bundesliga. Il 4-0 rifilato al Feyenoord al debutto in Europa rappresenta l'ennesima prova di forza di una squadra che, da campione in carica di Germania, proverà ad andare il più lontano possibile in Champions dopo aver sfiorato il trionfo in Europa League lo scorso anno. Trionfo evaporato per colpa di un'altra italiana, l'Atalanta.

Quest'anno dove c'è Milan c'è Over 2,5. Così dicono le statistiche delle prime sette gare giocate dal Diavolo. Ma c'è di più: negli ultimi cinque incontri è sempre stato il Milan a battere il primo colpo.

E se anche contro il Bayer dovesse essere l'undici di Fonseca a sbloccare? L'esito "Segna gol 1: Team 2" è proposto a 2.70 da Goldbet e Lottomatica, a 2.68 invece da Elabet.

Ancora più remunerativa l'ipotesi che il Milan possa chiudere in vantaggio al riposo oppure vincere la partita. Il "2 primo tempo o 2 finale", infatti, rende il triplo della posta per Lottomatica, Goldbet e StarYes.