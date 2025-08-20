Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Playoff Champions League, Bodo Glimt-Sturm Graz: statistiche, quote e pronostico

Campioni di Norvegia e d'Austria a confronto nell'andata di questo spareggio: ecco come finirà secondo i bookmaker
Playoff Champions League, Bodo Glimt-Sturm Graz: statistiche, quote e pronostico© EPA
I playoff di Champions League prevedono anche uno scalo in Norvegia dove anche il Bodo Glimt, campione di Norvegia, gioca direttamente il playoff di qualificazione contro i campioni austriaci dello Sturm Graz (anche loro alle prese con un immediato dentro o fuori).

Vince il Bodo? Le quote dicono...

Il Bodo al momento è primo nel suo campionato dove, in casa, ha conquistato 8 vittorie in 9 partite (26 reti fatte e 7 subìte) ed è imbattuto da 9 turni (2 pareggi e 7 vittorie).

Il Graz nei primi 3 turni di campionato ha fatto bottino pieno alla prima e all’ultima esibizione andando ko nel... mezzo.

Vale infine la pena ricordare che il Bodoe ha vinto le ultime 7 partite casalinghe di qualificazione alla Champions e che finora ha disputato due playoff decisivi per accedere alla fase finale della competizione (contro Dinamo Zagabria prima e Stella Rossa poi) ma in entrambi i casi non è riuscito nell’impresa pur avendo battuto gli avversari all’Aspmyra Stadion.

Stavolta vietato fallire, ok l’1: quota 1.60 su Cplay e Begamestar, 1.57 su BetFlag e Snai, 1.53 su Bet365.

© RIPRODUZIONE RISERVATA