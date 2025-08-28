Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Pronostico Valencia-Getafe, che avvio di campionato per gli ospiti!

Due trasferte e sei punti in classifica per i madridisti, di scena venerdì sera al Mestalla
Pronostico Valencia-Getafe, che avvio di campionato per gli ospiti! © Getty Images
2 min

Riflettori puntati sulla Liga che propone un paio di anticipi come antipasto della terza giornata. Il secondo, quello delle 21.30, vede di fronte Valencia e Getafe con i padroni di casa che hanno conquistato soltanto un punto in 180 minuti e la formazione ospite invece a punteggio pieno (e quindi prima in classifica insieme a Villarreal, Barcellona, Real Madrid e Athletic Bilbao).

Al Mestalla l'esito che si lascia preferire è...

Il Valencia ha esordito pareggiando con la Real Sociedad ma ha poi perso di misura (0-1) contro l’Osasuna mentre il Getafe ha battuto, in sequenza e realizzando 2 reti in entrambe le partite, prima il Celta Vigo (2-0) e poi il Siviglia (2-1).
Le quote suggeriscono di guardare in direzione del segno 1 (offerto mediamente a 2.15) ma anche dell’Under 2,5 che, forse, è l’esito che si lascia preferire.

Un match con massimo due reti totali vale 1.40 per Cplay e Begamestar, 1.38 per Elabet e Lottomatica.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse