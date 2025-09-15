Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Juventus-Borussia Dortmund, le quote del debutto in Champions dei bianconeri

L'analisi della sfida in programma all'Allianz Stadium tra gli uomini di Tudor e i tedeschi
Juventus-Borussia Dortmund, le quote del debutto in Champions dei bianconeri
3 min

Il primo impegno di Champions League per Juventus e Dortmund ripropone una sfida giocata in amichevole poco più di un mese fa. In quella occasione i bianconeri si imposero per 2-1 ma le amichevoli sono una cosa e la Champions League un’altra.

Juve-Dortmund da Goal? Ecco le quote

La Juventus targata Tudor, però, è partita con il piede giusto. E’ a punteggio pieno in campionato (e se Parma e Genoa erano avversarie abbordabili il 4-3 sull’Inter ha un peso decisamente maggiore) e le uniche reti fin qui incassate le ha tutte prese proprio contro i nerazzurri.

Il Dortmund non è da meno anche se all’esordio in Bundesliga ha pareggiato 3-3 contro il St.Pauli (prendendo però 2 reti in 3 minuti, dall’86’ all’89’ dopo essere rimasti in dieci all’85’) vincendo poi contro Union Berlino e Heidenheim.

Sono 7 le reti realizzate in 3 partite di serie A dalla Juventus e 3 quelle incassate e sono 6 le reti messe a segno in 3 partite di Bundesliga dai BVB e 3 quelle subìte.

Se la tendenza dovesse essere rispettata è evidente che in questa sfida il Goal potrebbe pretendere le maggiori attenzioni.

Almeno una rete per parte vale 1.66 per Cplay e Begamestar, 1.65 per Elabet.

Per la vittoria finale i bookie premiano l'1 bianconero, quotato a 2.03 da Cplay e Begamestar, a 2 da Bwin e Lottomatica. Il 2 dei tedeschi vale circa 3.55 volte la posta.

