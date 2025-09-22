Liga Portugal, il pronostico di Sporting Lisbona-Moreirense

Guardando il posticipo di oggi della Liga Portugal tra Sporting Lisbona e Moreirense viene subito da pensare che sia un match dall’esito scontato.

Segno 1? Meglio...

Probabilmente sarà anche così (basta guardare le quote per avere un’idea) ma poi guardi la classifica e si scopre che le due formazioni sono appaiate, a pari merito, a ridosso delle prime della classe con ben 12 punti ciascuna. Entrambe, infatti, hanno vinto 4 delle prime 5 partite disputate in campionato perdendo quella rimanente (lo Sporting 1-2 in casa con il Porto, la Moreirense 2-0 in trasferta con il Gil Vicente) e entrambe hanno fin qui incassato 4 reti mentre la differenza c’è, eccome, sul numero di reti realizzate... ben 15 per lo Sporting, “solo” otto per la Moreirense.

L’undici di Lisbona ha fatto registrare un Under 2,5 nel match d’esordio in campionato (2-0) ma poi è arrivato un filotto di 4 Over 2,5 di fila (che diventano 5 se si considera anche il 4-1 di giovedì scorso in Champions League al Kairat Almaty). Sotto questo particolare aspetto la Moreirense ha collezionato l’Over 2,5 nella prima e nell’ultima esibizione con in mezzo 3 Under 2,5.

Tornando a quanto si diceva all’inizio, e al motivo per cui le quote sono completamente dalla parte della formazione di casa, è doveroso sottolineare che le vittorie della Moreirense sono arrivate, un paio contro avversarie più modeste ma le altre due contro squadre che attualmente navigano a metà classifica.

Anche così, però, la sostanza delle cose non cambia. Il segno 1 è obbligatorio (ma paga meno di 1.20), meglio forse provare Over 2,5 e NoGoal.

L'Over 2,5 è offerto a 1.54 da Cplay e Begamestar, a 1.57 da Sisal. Il No Goal vale 1.60 per Cplay, Begamestar e Sisal.