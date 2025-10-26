Pronostico Sassuolo-Roma, ecco la quota della vittoria giallorossa al Mapei

L' Europa League ha reso ancor più evidente un problema già noto a Gasperini e non solo: la Roma fa una fatica tremenda a segnare. Il tecnico di Grugliasco dovrà trovare subito delle soluzioni visto che i giallorossi domenica sono attesi dal Sassuolo (match delle 15). Ecco quote, statistiche e pronostico di Sassuolo-Roma .

Roma segna uno o due gol: le quote

Il Sassuolo ha conquistato 7 punti nelle ultime 3 giornate e al Mapei ha già battuto la Lazio di Sarri. Basta questo per far alzare il livello di guardia in casa Roma, che ha vinto le gare esterne fin qui giocate tra campionato ed Europa League (col Nizza).

Per le quote la Roma (sei No Goal e Under 2,5 in sette giornate di campionato) parte favorita in casa del Sassuolo. Il segno 2 è quotato a 1.85 da Cplay e Begamestar, a 1.83 da Snai e a 1.76 da LeoVegas. Il pareggio - sarebbe il primo in stagione per i giallorossi - si gioca a 3.50 mentre l'1 di Berardi e compagni vale 4.40 per Lottomatica, 4.30 per Eurobet e 4.10 per Bwin.

Poco pungente l'attacco giallorosso, difficile ipotizzare che la Roma possa segnare più di due gol. L'esito Multigol Ospite 1-2 è quotato a 1.62 da Cplay e Begamestar, a 1.58 da Elabet, a 1.57 da Sisal.

Contro il Viktoria Plzen Paulo Dybala ha segnato il gol numero 200 in carriera tra club e nazionale. L'argentino vuole sbloccarsi anche in campionato e si può valutare l'opzione "Dybala gol o assist" contro il Sassuolo: a 2.42 su Cplay e Begamestar e NetBet.