Psg-Bayern, sfida tra prime della classe: il pronostico

La serata di Champions propone una possibile finale anticipata tra Psg e Bayern , ovvero le prime due della classifica attuale della fase campionato non solo con 9 punti ciascuno ma anche con le stessa differenza reti (+10, la migliore tra le cinque prime) con i parigini che hanno una rete in più sia all’attivo che al passivo (13 e 3) rispetto ai bavaresi (12 e 2). Ecco il pronostico di Psg-Bayern .

Tanti gol al Parco dei Principi? Occhio alla combo

Champions League a parte, è incredibile il ruolino di marcia dei tedeschi che, a partire dalla eliminazione nel Mondiale per club proprio per mano del Psg (0- 2), tra amichevoli e gare ufficiali in tutte le competizioni, da quel momento ha disputato 18 partite vincendole tutte!

I francesi in campionato hanno invece perso a Marsiglia e pareggiato 3 volte. Il match si presenta incerto e avvincente, Goal e Over 2,5 non dovrebbero mancare.

Una valutazione condivisa dai bookmaker, con Cplay e Begamestar che bancano la combo Goal+Over 2,5 a 1.50, offerta che sale a 1.57 sulla lavagna di Sisal.

Per la vittoria finale Cplay e Begamestar vedono un testa a testa serratissimo: sia l'1 che il 2 si giocano a 2.52, con la X a 3.75. Per Snai Psg di poco favorito, a 2.50, con il Bayern vincente dato a 2.55.

Al contrario, per Eurobet è davanti l'undici tedesco, indicato a 2.50, e il Psg a 2.55. Insomma, grande equilibrio: che a vincere sia... lo spettacolo.