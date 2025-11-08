Pronostico Roma-Udinese, l'ex Zaniolo sulla strada dei giallorossi

In Europa League la vittoria sui Rangers ha rimesso in carreggiata la Roma di Gasperini . I giallorossi , domenica 9 novembre alle 18, ospitano l' Udinese di Zaniolo , match winner contro l' Atalanta . Il trequartista torna da avversario all'Olimpico dove ha già segnato con la maglia della Dea. Ecco quote e pronostico di Roma-Udinese , partita dell' 11ª giornata di Serie A .

Chi è favorito tra Roma e Udinese: le quote

Tra campionato ed Europa League la Roma ha già perso quattro partite, in generale non ha ancora pareggiato (7 vittorie e 3 ko in Serie A) e si conferma squadra da No Goal e Under 2,5.

Di contro c'è un Udinese che nelle dieci gare fin qui disputate ha sempre segnato almeno una rete: l'unica volta a secco contro il Milan. Numeri in chiaroscuro fuori casa per i friulani, che hanno battuto Inter e Pisa, pareggiato a Cremona, perso contro Sassuolo e Juventus.

A dispetto dei passi falsi commessi dalla Roma all'Olimpico, le quote sorridono all'undici di Gasperini: il segno 1 è proposto a 1.56 da Eplay24, a 1.55 da Snai e a 1.50 da LeoVegas. Il pareggio è tra 3.85 e 4.10, il 2 tra 6 e 6.50.

A prescindere dall'esito finale, in Roma-Udinese si può ipotizzare un range compreso tra 2 e 4 reti. Il Multigol 2-4 si gioca a 1.53 su Eplay24 e NetBet, a 1.52 su Sisal.

Quote marcatori: Pellegrini e Zaniolo

Erano compagni di squadra, ora sono l'uno contro l'altro. Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo è l'interessante sfida nella sfida tra due giocatori che cercano gol utili per la crescita loro e delle rispettive squadre. La rete di Pellegrini (a segno contro i Rangers in Europa League) in Roma-Udinese è offerta a 4.50 da Eplay24 e StarYes, a 3.75 da Elabet.

Offerta che sale per l'ipotesi Zaniolo marcatore: a 5.50 sulle lavagne di Eplay24 e NetBet, a 6.25 su Planetwin.