Ligue 1, Nizza-Marsiglia: quote e pronostico del derby della Costa Azzurra

Il primo posto in classifica per il Marsiglia è durato pochissimo. Conquistato il primato dopo aver battuto 1-0 il Psg , l’OM è poi caduto dopo qualche turno a Lens subendo il controsorpasso dei parigini che adesso sono davanti con due lunghezze di vantaggio.

Cosa giocare tra Under e Over 2,5

Il Marsiglia però gioca bene e vanta, tra l’altro, anche il miglior attacco (28 reti) e una delle tre miglior difese (11 reti subìte) del campionato. Stasera la formazione di De Zerbi è chiamata al sempre delicato (e infuocato) derby della Cotè d’Azur in casa del Nizza che, prima della sosta, ha chiuso con due ko di fila.

Nel complesso il Nizza si trova a 8 lunghezze di distanza dal Marsiglia e in casa ha perso soltanto all’esordio contro il Tolosa per conquistare poi 4 vittorie e un pareggio.

L’Olympique fa registrare un ritmo realizzativo regolarissimo visto che da 9 gare consecutive riesce sempre a realizzare almeno una rete. Vale la pena sottolineare il fatto che il Marsiglia in trasferta non ha ancora mai pareggiato facendo contare lo stesso numero di vittorie e sconfitte (3 delle une e 3 delle altre).

Il Nizza predilige il Goal (8 all’attivo) mentre l’OM il No Goal (7 all’attivo) mentre l’Over 2,5 è gradito a entrambe (finora 7 per i rossoneri, 8 per i biancazzurri).

E chissà, l’Over 2,5 potrebbe farsi vedere anche stasera. Almeno tre reti in Nizza-Marsiglia si giocano a 1.64 su Eplay24, a 1.63 su Bwin, a 1.60 su Snai.

Per le quote il Marsiglia è favorito in questo anticipo della 13ª giornata di Ligue 1: il 2 è offerto a 1.97 da Eplay24, a 1.95 da Bet365, a 1.88 da LeoVegas. Il pareggio va dal 3.60 di Sisal al 3.75 di Betsson, passando per il 3.70 di BetFlag. L'1 del Nizza è quotato a 3.55 da NetBet, Snai e AdmiralBet.