Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 30 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Serie B, Spezia-Sampdoria: il pronostico di un drammatico derby ligure© LAPRESSE

Serie B, Spezia-Sampdoria: il pronostico di un drammatico derby ligure

L'analisi del match in programma oggi allo stadio "Picco" alle 17.15
2 min
TagsspeziaSampdoriapronostico

In Serie B oggi due partite in programma e se in testa il Monza gioca (e rischia qualcosa) a Castellammare contro la Juve Stabia è invece in coda che il turno odierno propone una sfida dai contorni già drammatici. Si tratta del derby ligure tra Spezia e Sampdoria dove i bianconeri occupano malinconicamente l’ultimo posto in classifica e i blucerchiati, altrettanto maliconicamente, sono soltanto un paio di punti più avanti.

Massimo due reti? Le quote dell'Under 2,5

Lo Spezia è reduce dalla sonora sconfitta di Mantova per 4-1 mentre la Samp, approfittando della superiorità numerica e di un calcio di rigore, nell’ultima esibizione è riuscita a battere 1-0 la Juve Stabia lasciando proprio agli spezzini il ruolo di fanalino di coda del campionato.

Le due squadre segnano entrambe con il contagocce. Soltanto una volta per parte sono riuscite a realizzare 4 reti ma per il resto o zero o al massimo una rete per partita.

La paura di perdere oggi potrebbe fare il resto...impossibile non considerare l’Under 2,5: quota 1.56 su Eplay24 e NetBet, 1.60 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS