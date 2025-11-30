Serie B, Spezia-Sampdoria: il pronostico di un drammatico derby ligure

In Serie B oggi due partite in programma e se in testa il Monza gioca (e rischia qualcosa) a Castellammare contro la Juve Stabia è invece in coda che il turno odierno propone una sfida dai contorni già drammatici. Si tratta del derby ligure tra Spezia e Sampdoria dove i bianconeri occupano malinconicamente l’ultimo posto in classifica e i blucerchiati, altrettanto maliconicamente, sono soltanto un paio di punti più avanti.