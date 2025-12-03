Athletic Bilbao-Real Madrid, prove di Supercoppa spagnola: ecco il pronostico

Non solo Barcellona e Atletico Madrid . La formula della Supercoppa di Spagna in programma la seconda settimana di gennaio del prossimo anno in Arabia Saudita prevede che a contendersi il trofeo siano le prime due classificate in campionato e le due finaliste della Coppa del Re . Queste squadre, con gara unica, si affrontano in semifinale (la vincente de LaLiga contro la perdente della finale di Coppa del Re e la vincente della Coppa del Re contro la seconda classificata in campionato) e finale. All’appello mancherebbero allora Athletic Bilbao e Real Madrid che, di fronte anche loro in occasione della 19ª giornata, anticipano a stasera il loro match di inizio anno prossimo.

Segnano entrambe al San Mames? Ecco la quota del Goal

Anche il match del San Mames dovrebbe regalare reti e spettacolo e anche questa gara riguarda le prime posizioni del campionato. Soprattutto per le Merengues che si trovano a disputare un torneo a quattro per il primato (con loro partecipano Barcellona, Atletico Madrid e Villarreal tutte concentrate nell’arco di pochissimi punti).

Tra il quartetto di testa e le altre c’è già un abisso e per i club rimanenti la lotta sembra ristretta ormai alle due piazze che portano in Europa League e Conference League.

Il Bilbao partecipa attivamente a questo secondo torneo e avrebbe bisogno di punti per ridurre il gap di 4 lunghezze che lo separa dalla quinta e sesta posizione.

In condizioni normali non ci sarebbe partita ma il rendimento recente del Real (con polemiche annesse tra i giocatori e Xabi Alonso) che viene da 3 pareggi di fila in campionato contro Rayo, Elche e Girona (non proprio le più forti del torneo) permette ai baschi di alimentare qualche speranza.

Anche l’Athletic, però, non sta brillando (negli ultimi 6 turni de LaLiga 3 ko, un pareggio e 2 vittorie contro le ultime due della classe) e questo rende ancora più incerto l’esito del match.

Un match dove, allora, si può provare a prendere in considerazione il Goal: un esito offerto a 1.65 da Eplay24 e da Betsson, a 1.63 da Elabet.