venerdì 19 dicembre 2025
Supercoppa italiana, il pronostico di Bologna-Inter: chi vince sfida il Napoli in finale

Supercoppa italiana, il pronostico di Bologna-Inter: chi vince sfida il Napoli in finale

Per le quote nerazzurri favoriti nella seconda semifinale della final four che si sta disputando in Arabia Saudita
3 min
Napoli-Milan è andata in archivio con la vittoria per 2-0 da parte della squadra di Antonio Conte. E adesso la Supercoppa italiana è alla ricerca della sua seconda finalista che uscirà dalla sfida di stasera tra Bologna e Inter. Ecco quote e pronostico del match, in programma alle ore 20 italiane.

Inter favorita ma...

Gli emiliani, tra fine settembre e fine novembre, avevano fatto registrare ben 12 partite di imbattibilità con un bilancio, tra campionato e Europa League, di 7 vittorie e 5 pareggi. Poi, pur battendo Parma in Coppa Italia e Celta Vigo in Europa League, un vero e proprio crollo in serie A con un solo punto (1-1 con la Lazio) conquistato nelle ultime 3 giornate (doppio ko casalingo prima contro la Cremonese e poi contro la Juventus).

L’Inter, dal canto suo, era andata 4 volte ko in campionato ma non aveva mai perso in Champions League e, nell’arco dell’ultimo mese, ha conquistato il primo posto nella classifica di Serie A ma è andata due volte ko in Europa contro Atletico Madrid prima e Liverpool poi.

La sfida di stasera si presenta più incerta di quanto possa a prima vista sembrare. I nerazzurri sono partiti favoriti in questo mini torneo d’Arabia ma era accaduto anche lo scorso anno poi non è finita secondo previsioni. Probabilmente, proprio a causa di questo precedente, stavolta ci sarà una concentrazione maggiore da parte di tutti.

Per le quote i favori del pronostico vanno quasi tutti in direzione del segno 2: si gioca a 1.64 su Eplay24, a 1.63 su Snai, a 1.62 su Bet365.

Tuttavia, ricordando che l’Inter dall’inizio della stagione (considerando tutte le competizioni) ha disputato 22 partite senza mai pareggiare, chissà che l’X non ci scappi proprio stasera costringendo tutti a cercare la qualificazione oltre i 90 minuti regolamentari.

Il pareggio al 90' è offerto a 4 da Eplay24, a 3.95 da BetFlag, a 3.75 da Bwin.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

