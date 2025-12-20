Villarreal-Barcellona, il pronostico di un match che promette spettacolo

La 17ª giornata della Liga spagnola regala la super sfida tra la terza in classifica, il Villarreal , e il Barcellona capolista. Una trasferta delicata per gli uomini di Flick contro un Sottomarino Giallo che in casa vanta numeri eccezionali: sette vittorie e un pareggio (col Betis) in otto partite. Ecco quote e pronostico di Villarreal-Barcellona , in programma domenica 21 novembre alle 16.15.

L'esito standard e quello più "rischioso": ecco i consigli

Da sinistra a destra la sfida si può leggere anche miglior difesa (13 gol subìti) contro miglior attacco (49 centri). Nell’ultimo turno il Sottomarino Giallo non ha giocato contro il Levante per l’allerta meteo che ha caratterizzato la Comunità Valenciana. Solo il maltempo quindi è stato capace di “fermare” un Villarreal che viaggia con sei vittorie consecutive in scia. Va detto, per dovere di cronaca, che il Villarreal ha steccato (in trasferta) i due "esami" contro Atletico Madrid e Real Madrid.

Il Barcellona è sinonimo di calcio spettacolo: detto dei gol segnati, è senza rivali anche in tema di Over 3,5: un esito che i blaugrana hanno fatto registrare in 10 occasioni.

Non sorprende quindi che i bookie si aspettino un match da Goal e Over 2,5. La combo che lega i due esiti di scommessa si può giocare a 1.38 su Eplay24 e NetBet, a 1.42 su Sisal.

Per una giocata più rischiosa e per questo motivo remunerativa, è da considerare l'esito "Chance mix" X primo tempo o X finale: a 2.03 sulle lavagne di Eplay24 e Betsson, a 2 su Elabet.