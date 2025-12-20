Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 20 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Frosinone-Spezia, Alvini sfida Donadoni: quote e pronostico© LAPRESSE

Frosinone-Spezia, Alvini sfida Donadoni: quote e pronostico

I laziali vogliono blindare il primo posto, i liguri sono chiamati a ripartire dopo il ko contro il Modena
2 min
TagsFrosinonespeziapronostico

Il weekend di Serie B è ricco di partite interessanti. Una di queste va in scena sabato 20 dicembre alle 15, allo stadio "Benito Stirpe": ecco quote e pronostico di Frosinone-Spezia.

Vince il Frosinone? La quota per il segno 1 è interessante!

Il Frosinone capolista ospita lo Spezia di Donadoni che, pur avendo fatto registrare qualche risultato positivo negli ultimi tempi, continua ad occupare una delle posizioni più basse della classifica.

L'undici ligure avrebbe bisogno di punti per provare a risalire ma la trasferta nel Lazio appare davvero proibitiva. Il Frosinone di Alvini, dall'alto dei suoi 31 gol realizzati, rappresenta il miglior attacco del campionato mentre lo Spezia, con le sue sole 14 reti all'attivo, è uno dei peggiori attacchi del torneo. In un contesto del genere, e pur sottolineando che nel calcio tutto è possibile, troppe parole sembrano superflue.

Il segno 1, tra l'altro accompagnato da una quota molto interessante, sembra proprio in grado di non tradire le attese.

La vittoria del Frosinone contro lo Spezia è offerta a 1.88 da Eplay24, a 1.80 da Bwin e Bet365, a 1.82 da BetFlag.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

