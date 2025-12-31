Pronostico Brentford-Tottenham, ecco cosa giocare nel derby londinese

Il “Boxing Day” di Premier League quest’anno ha deluso le aspettative e ha attirato molte ciritiche. Domani però, primo giorno del nuovo anno, il campionato inglese ha deciso di rifarsi (almeno in parte) e propone le quattro partite rimanenti della 19ª giornata.

Segnano entrambe? Le quote dei bookie per l'esito Goal

La prima delle due sfide della serata di domani è Brentford-Tottenham, uno dei tanti derby londinesi che il calendario propone. Di fronte due formazioni che, tra alti e bassi, sono comunque abbastanza vicine al quinto posto (ultimo utile per partecipare il prossimo anno a una competizione europea) con l’undici di casa che si trova, al momento, un punto più su rispetto a quella ospite.

Il Brentford, dopo essere stato eliminato dal Manchester City nei quarti di finale della Efl Cup, è ripartito benissimo in campionato vincendo le ultime due partite contro Wolves e Bournemouth mentre il Tottenham, dopo aver vinto in Champions League contro lo Slavia Praga, ha rimediato due ko in campionato contro Nottingham e Liverpool per poi tornare a vincere, all’ultima uscita, in casa del Crystal Palace.

Di reti sia le “Bees” che gli “Spurs” ne fanno e ne prendono, potrebbe starci il Goal. Almeno una rete per parte si gioca a 1.71 su Eplay24, a 1.70 su Elabet e Sisal.