Supercoppa di Spagna, il pronostico di Barcellona-Athletic Bilbao
Stasera prende anche il via la Supercoppa spagnola con la prima semifinale che mette di fronte il Barcellona e l’Athletic Bilbao. Fischio d'inizio alle 20 italiane: ecco il pronostico del match.
Pronostico Barcellona-Athletic Bilbao: occhio alla combo
Il precedente di campionato tra le due squadre la dice già abbastanza lunga su come potrebbe andare a finire questo primo match. I blaugrana, il 22 novembre scorso, hanno liquidato 4-0 la pratica Bilbao e anche il rendimento recente dei baschi non aiuta a modificare l’impressione.
Nella classifica de LaLiga i catalani sono primi con 49 punti, più del doppio di quelli invece fin qui conquistati dall’Athletic (24).
Il Barcellona viene da 8 successi consecutivi (compresa Champions League e Copa del Rey) mentre il Bilbao, nelle ultime 10 esibizioni ha vinto soltanto 2 volte al 90’ superando solo ai supplementari il modesto Ourense in Copa del Rey.
A Gedda, stasera, ok sia l’1 che l’Over 2,5. La combo che lega i due esiti di scommessa si può giocare a 1.87 su Eplay24 e NetBet, a 1.95 su Sisal.