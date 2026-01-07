Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 7 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Supercoppa di Spagna, il pronostico di Barcellona-Athletic Bilbao© APS

Supercoppa di Spagna, il pronostico di Barcellona-Athletic Bilbao

Le due squadre si giocano un posto in semifinale contro la vincente del derby di Madrid
2 min
TagsBarcellonaAthletic Bilbaopronostico

Stasera prende anche il via la Supercoppa spagnola con la prima semifinale che mette di fronte il Barcellona e l’Athletic Bilbao. Fischio d'inizio alle 20 italiane: ecco il pronostico del match.

Pronostico Barcellona-Athletic Bilbao: occhio alla combo

Il precedente di campionato tra le due squadre la dice già abbastanza lunga su come potrebbe andare a finire questo primo match. I blaugrana, il 22 novembre scorso, hanno liquidato 4-0 la pratica Bilbao e anche il rendimento recente dei baschi non aiuta a modificare l’impressione.

Nella classifica de LaLiga i catalani sono primi con 49 punti, più del doppio di quelli invece fin qui conquistati dall’Athletic (24).

Il Barcellona viene da 8 successi consecutivi (compresa Champions League e Copa del Rey) mentre il Bilbao, nelle ultime 10 esibizioni ha vinto soltanto 2 volte al 90’ superando solo ai supplementari il modesto Ourense in Copa del Rey.

A Gedda, stasera, ok sia l’1 che l’Over 2,5. La combo che lega i due esiti di scommessa si può giocare a 1.87 su Eplay24 e NetBet, a 1.95 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS