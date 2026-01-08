Supercoppa di Spagna, pronostico Atletico Madrid-Real Madrid: chi vince sfida il Barcellona in finale

Da una competizione si passa a un’altra. Ieri ha infatti preso il via la Supercoppa spagnola con la prima semifinale che metteva di fronte il Barcellona e l’ Athletic Bilbao : netto 5-0 per i blaugrana, che si siedono in poltrona e aspettano l'esito del derby di Madrid . Ecco il pronostico di Atletico Madrid-Real Madrid , in programma giovedì 8 gennaio alle 20 italiane.

Comparazione quote: esito Goal

Stasera si conoscerà l’altra finalista, una finalista che uscirà dal derby madrileno tra Atletico e Real. L’esito di questa sfida è, come di consueto, incertissimo.

Nella classifica de LaLiga sono avanti i “Blancos” (+7 sui “Colchoneros”) ma nel precedente di campionato, giocato il 27 settembre scorso, l’Atletico ha battuto il Real per 5-2.

Considerando tutte le competizioni l’undici del Cholo Simeone ha giocato dall’inizio della stagione 27 partite e non ha segnato almeno una rete soltanto in due occasioni (contro l’Arsenal in Champions League e contro l’Athletic Bilbao in campionato).

Il Real Madrid, considerando lo stesso ambito, è invece rimasto a secco tre volte. Negli ultimi 12 precedenti le due squadre hanno sempre realizzato almeno una rete, il Goal sembra obbligatorio anche stasera: quota 1.55 su Eplay24 e Betsson, 1.57 su Sisal.