venerdì 16 gennaio 2026
Espanyol-Girona, la ruota del pronostico gira verso...

Espanyol-Girona, la ruota del pronostico gira verso...

Ambizioni europee per i padroni di casa, quinti in classifica e appoggiati dai bookie in questo anticipo de LaLiga
2 min
Dalla Germania ci si sposta in Spagna perché stasera anche LaLiga gioca il suo anticipo. Si tratta di un interessante Espanyol-Girona, fischio d'inizio alle ore 21.00: ecco il pronostico.

L'Espanyol batte il Girona? Cosa dicono le quote

Match interessante perché la compagine di casa al momento rappresenta la quinta forza del campionato e punta non solo a consolidare il suo biglietto che al momento gli vale la partecipazione alla prossima Europa League ma, perché no, provare anche a cambiarlo con un altro che vale la Champions (l’Atletico Madrid, quarto, è 4 punti più su). Il Girona ha altre preoccupazioni. Come l’Atletico ha 4 punti di vantaggio ma sulla... terz’ultima, ovvero sull’ultimo posto che determina la retrocessione e un ko stasera potrebbe complicare ulteriormente una situazione dalla quale il Girona sta faticosamente cercando di uscire: ha vinto le ultime due gare esterne, doppio 2-1 contro Real Sociedad e Maiorca.

Stasera, però, la ruota del pronostico gira verso l’Espanyol e il segno 1 è quello che si lascia preferire: quota 1.90 su Eurobet e Bwin, 1.91 su Eplay24.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

