Champions League, Inter-Arsenal: i nerazzurri sono di poco avanti nel pronostico

Quote equilibrate, segnano entrambe?

Una differenza però c’è... i “Gunners” sono anche al comando della classifica di questa fase campionato della Champions League e lo sono, addirittura, a punteggio pieno, avendo vinto tutte e sei le partite fin qui disputate, due in più rispetto a quelle in cui i nerazzurri hanno fatto bottino pieno.

All’Arsenal manca un solo punto per essere certo di disputare direttamente gli ottavi di finale ma anche restando dov’è (e poter quindi, in teoria, essere agganciato da chi si trova adesso a 12 punti) l’attuale +16 di differenza reti mette l’undici londinese in una situazione di totale serenità.

La formazione guidata da Arteta non è però di quelle che si accontentano e, c’è da scommetterci, farà di tutto per allungare la sua serie di vittorie così da finire il più in alto possibile.

L’Inter, dopo l’eliminazione nella Supercoppa, ha disputato 6 partite vincendone 5 e pareggiandone una (2-2 con il Napoli a San Siro) mentre l’Arsenal nelle ultime 30 esibizioni (considerando tutte le competizioni) ha perso soltanto una volta (contro l’Aston Villa ai primi di dicembre scorso). Poi 6 pareggi (al 90’) e 23 vittorie.

Il match stasera si presenta equilibrato e incerto, i nerazzurri sono di poco avanti nel pronostico. L'1 si gioca a 2.67 su Eplay24 e NetBet, a 2.65 su Elabet. Il 2 è quotato a 2.75, il pareggio a 3.20.

Forse il Goal potrebbe rappresentare la migliore soluzione di questo intricato rebus: ameno una rete per parte è a 1.83 sulle lavagne di Eplay24 e StarYes, a 1.80 su Sisal.