Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 22 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Europa League, Roma-Stoccarda: statistiche, quote e pronostico© AS Roma via Getty Images

Europa League, Roma-Stoccarda: statistiche, quote e pronostico

Dodici punti a testa per entrambe le squadre, di fronte stasera all'Olimpico nella penultima giornata della prima fase
Amedeo Paioli
3 min
TagsRomaStoccardapronostico

Alla pari e subito dietro le prime otto della classifica (che salteranno i sedicesimi e approderanno direttamente agli ottavi). Roma e Stoccarda si affrontano stasera all’Olimpico con, entrambe, 12 punti all’attivo e questa gara dovrebbe servire a rompere l’equilibrio esistente.

Roma, ecco a quanto è quotato l'1 sullo Stoccarda

Un equilibrio quasi assoluto (4 vittorie e 2 sconfitte sia per i giallorossi che per i tedeschi) rotto soltanto da una differenza di... differenza reti minima (+7 lo Stoccarda, +5 la Roma). Può anche valere la pena ricordare che questa è la penultima sfida della prima fase di Europa League e che nell’ultima i tedeschi affronteranno lo Young Boys mentre ai giallorossi toccherà la trasferta in Grecia contro il Panathinaikos (entrambe ancora in corsa per la qualificazione). Un altro elemento che deve essere evidenziato è quello che riguarda i pareggi. L’undici allenato da Gasperini, dall’inizio della stagione ad oggi (considerando tutte le competizioni, non ha mai chiuso una partita con il segno X. Segno X che, invece, lo Stoccarda ha fatto registrare 3 volte in Bundesliga (2 volte nelle ultime 4 giornate) ma mai in altre gare ufficiali.

Leweling e compagni in 31 partite fin qui disputate da inizio stagione sono andati sempre a segno ad eccezione di 2 gare di Europa League e 2 di campionato.

Per le quote si parte con il segno 1: a 2.05 sulle lavagne di Sisal e GoldBet, a 2.08 su Eplay24.

Il Goal sembra meritare più di una semplice attenzione: quota 1.62 su Eurobet, 1.63 su BetFlag, 1.67 su Eplay24.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS