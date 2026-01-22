Europa League, Roma-Stoccarda: statistiche, quote e pronostico

Alla pari e subito dietro le prime otto della classifica (che salteranno i sedicesimi e approderanno direttamente agli ottavi). Roma e Stoccarda si affrontano stasera all’Olimpico con, entrambe, 12 punti all’attivo e questa gara dovrebbe servire a rompere l’equilibrio esistente.

Roma, ecco a quanto è quotato l'1 sullo Stoccarda

Un equilibrio quasi assoluto (4 vittorie e 2 sconfitte sia per i giallorossi che per i tedeschi) rotto soltanto da una differenza di... differenza reti minima (+7 lo Stoccarda, +5 la Roma). Può anche valere la pena ricordare che questa è la penultima sfida della prima fase di Europa League e che nell’ultima i tedeschi affronteranno lo Young Boys mentre ai giallorossi toccherà la trasferta in Grecia contro il Panathinaikos (entrambe ancora in corsa per la qualificazione). Un altro elemento che deve essere evidenziato è quello che riguarda i pareggi. L’undici allenato da Gasperini, dall’inizio della stagione ad oggi (considerando tutte le competizioni, non ha mai chiuso una partita con il segno X. Segno X che, invece, lo Stoccarda ha fatto registrare 3 volte in Bundesliga (2 volte nelle ultime 4 giornate) ma mai in altre gare ufficiali.

Leweling e compagni in 31 partite fin qui disputate da inizio stagione sono andati sempre a segno ad eccezione di 2 gare di Europa League e 2 di campionato.

Per le quote si parte con il segno 1: a 2.05 sulle lavagne di Sisal e GoldBet, a 2.08 su Eplay24.

Il Goal sembra meritare più di una semplice attenzione: quota 1.62 su Eurobet, 1.63 su BetFlag, 1.67 su Eplay24.