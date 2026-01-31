Corriere dello Sport.it
Pronostico Como-Atalanta, chi vince l'euro sfida tra Fabregas e Palladino? Le quote

Pronostico Como-Atalanta, chi vince l'euro sfida tra Fabregas e Palladino? Le quote

I lariani hanno annichilito il Toro ma la Dea vuole proseguire la sua scalata in classifica
Federico Vitaletti
3 min
TagsComo-Atalantaquotepronostico

La domenica di Serie A propone quattro partite, alle 15.00 al Sinigaglia va in scena la sfida tra Fabregas e Palladino: uno scontro diretto tra due squadre che puntano all'Europa. Ecco quote e pronostico di Como-Atalanta.

Pronostico combo per Como-Atalanta

In riva al lago si respira aria di Champions, merito del lavoro di Fabregas che dopo aver rifilato un tennistico 6-0 al Torino è andato a vincere in rimonta a Firenze, staccando il pass per i quarti di Coppa Italia. Difficilmente i lariani sbagiano l'approccio alle partite interne, lo confermano i numeri: in undici gare giocate al Sinigaglia, Nico Paz e compagni sono andati al riposo in vantaggio in sei occasioni, pareggiando nelle restanti cinque. Il Como, vale la pena ricordarlo, ha la seconda miglior difesa della Serie A.

L'Atalanta sbarca a Como con ottime credenziali: sei vittorie nelle ultime otto giornate e, nel parziale, cinque clean sheet. In trasferta, però la squadra di Palladino ha pareggiato 1-1 a Pisa, soffrendo tantissimo soprattutto nel primo tempo. Da vedere, poi, quanto inciderà la fatica post-impegno in Champions League contro l'Union Saint-Gilloise.

Per le quote Fabregas favorito contro Palladino: il segno 1 è offerto a 2.30 da Eplay24 e Netbet, a 2.25 da Bet365. Il pareggio (all'andata a Bergamo finì 1-1) si gioca a 3.30 mentre il blitz della Dea è in lavagna a 3.10.

Il pronostico di Como-Torino verte sulla combo 1X+Multigol 2-5. Ovvero, Como imbattuto (un solo ko interno, contro il Milan) e range di reti compreso tra 2 e 5.

Un'opzione offerta a 1.84 da Eplay24 e StarYes, a 1.75 da Sisal.

