Bodo Glimt-Inter, quote e pronostico: ecco quanto vale il segno 2 per i bookie

Pronostico Bodo-Inter: segno 2 e...

I norvegesi si sono qualificati per questo playoff mettendo insieme i punti che gli mancavano nel finale della fase campionato pareggiando prima con il Dortmund (2-2 in Germania) e battendo, nientemeno, che Manchester City (3-1 in casa) e Atletico Madrid (2-1 in trasferta). Un tris che ha permesso agli scandinavi di raggranellare i 7 punti necessari per raggiungere quota 9 con la differenza reti migliore delle altre quattro che avevano lo stesso numero di punti. Morale? Posizione finale numero 23 che determina l’abbinamento con la squadra piazzata al decimo posto, ovvero l’Inter.

Una Inter che in Europa era partita benissimo (ma contro avversari sicuramente abbordabili) e che è incappata poi in un tris di sconfitte consecutive (1-2 contro l’Atletico Madrid, 0-1 contro il Liverpool e 1-3 contro l’Arsenal) che l’avevano scalzata dalle prime otto posizioni (nonostante il 2-0 dell’ultimo turno a Dortmund). Stasera il Bodo potrà sfruttare, ancora una volta, il fattore climatico (si gioca alle 21 oltre il Circolo Polare Artico con temperatura sotto zero e le previsioni danno anche alta probabilità di nevischio) ma i nerazzurri hanno le carte in regola per andare in rete almeno una volta (dall’inizio della stagione sono rimasti a secco soltanto una volta in Champions contro il Liverpool e una volta in campionato contro il Milan). Il Bodo ha fatto più o meno lo stesso. Dal 30 marzo 2025 (inizio del suo ultimo campionato) a oggi ha disputato 50 partite complessive non andando in rete soltanto 3 volte (0-1 a novembre in Champions con il Monaco nonché l’8 e il 12 maggio dell’anno scorso con lo 0-2 nella semifinale di ritorno di Europa League con il Tottenham a cui, dopo soli 4 giorni, ha fatto seguito un fisiologico 0-1 con l’Aalesund in Coppa di Norvegia). Per le quote si parte con il 2: a 1.72 su Eplay24, Lottomatica e NetBet.

C’è anche il Goal che stasera può meritare attenzione: 1.53 l'offerta di Eplay24 e Betsson, 1.48 quella di Eurobet.