Pronostico Inter-Bodo Glimt, per le quote si parte con il segno 1

Segnano entrambe? Ecco a quanto è quotato il Goal di Inter-Bodo

D’altronde alla vigilia era stato sottolineato come i norvegesi si fossero qualificati ai sedicesimi pareggiando prima con il Dortmund (2-2 in Germania) e battendo, nientemeno, che Manchester City (3-1 in casa) e Atletico Madrid (2-1 in trasferta). Tre avversarie non da poco! L’Inter, col vento in poppa in campionato, anche in Europa era partita benissimo (ma i primi avversari affrontati erano davvero abbordabili) ma poi ha rimediato 3 ko di fila contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal a cui era seguito il 2-0 dell’ultimo turno a Dortmund. Stasera i nerazzurri sono chiamati a ribaltare il risultato se vogliono andare avanti nella competizione ma se difficile è stata l’andata di sicuro sarà difficile anche il ritorno. Sulla carta l’undici di Chivu ha le carte in regola per vincere il match ma, vale la pena ricordare, che il Bodo, dal 30 marzo 2025 (inizio del suo ultimo campionato) a oggi ha disputato 51 partite complessive non andando in rete soltanto 3 volte (con il Monaco in Champions a novembre scorso e a cavallo tra l’8 e il 12 maggio dell’anno scorso contro il Tottenham nella semifinale di ritorno di Europa League e contro l’Aalesund in Coppa di Norvegia). Per le quote si parte con l’1 ma è stato Goal all’andata e potrebbe essere Goal anche al ritorno.

Almeno una rete per parte a San Siro si gioca a 1.64 su Eplay24, a 1.63 su BetFlag e Lottomatica. Quota 2.25 per l'ipotesi che l'Inter, al 90', vinca con 2 o 3 gol di scarto.