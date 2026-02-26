Corriere dello Sport.it
Pronostico Bologna-Brann, quote e consigli su cosa giocare© APS

Pronostico Bologna-Brann, quote e consigli su cosa giocare

Ottavi di Europa League più vicini per gli emiliani, vittoriosi in Norvegia per 1-0
2 min
Tagsbologna-brannEuropa Leaguepronostico

Missione quasi compiuta! Per il Bologna, dopo aver battuto il Brann in Norvegia per 1-0, gli ottavi di finale dell’Europa League sono ormai a un passo. Il ritorno, stasera al Dall’Ara, potrebbe essere definito una formalità tenendo anche conto che gli scandinavi avevano giocato l’ultima partita del loro campionato il 30 novembre scorso non vincendo più nessuna delle partite europee che erano rimaste (2 ko e un pareggio).

Pronostico Bologna-Brann: segno 1

Per il resto soltanto amichevoli che, inevitabilmente, non sono certo la stessa cosa di un match con una posta in palio (e anche qui una sola vittoria in 4 gare). Sette giorni fa al Bologna sono bastati 9 minuti per andare in rete per poi amministrare il resto della partita lasciando un maggiore possesso palla agli avversari (65%) ma tirando ben 13 volte (contro le 4 dei norvegesi) di cui 5 nello specchio della porta (contro i 2 soli tiri a bersaglio dei padroni di casa). L’altro elemento che sembra poi fare una differenza enorme nel retour match di questa sera è il cambio di marcia dei rossoblù che, dopo aver attraversato un periodo di discreta crisi in campionato, ha messo a segno 2 colpi consecutivi che avranno sicuramente alzato il morale della squadra (2-1 al Torino prima della trasferta a Brann e 1-0 all’Udinese dopo).

Nonostante ciò la posizione nella classifica di serie A (ottavo posto a -9 dalla zona competizioni europee) impone di guardare proprio a questa Europa League come un obiettivo da non farsi scappare.

Il segno 1 è pressoché obbligato: quota 1.50 su Eplay24, Netwin e Eurobet. Il pareggio (utile comunque agli emiliani per passare il turno) si gioca a 4.35, il 2 supera quota 6.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

