Campionati esteri, i pronostici dei tre big match del weekend: si parte con il derby Arsenal-Chelsea

Pronostico Barcellona-Villarreal: 28 febbraio - ore 16.15

In Liga siamo alla 26ª giornata e il mese di febbraio si chiude con un match che promette spettacolo: Barcellona-Villarreal. Numeri impressionanti quelli dei blaugrana che, oltre ad aver fatto 12 su 12 in casa, hanno segnato 37 reti subendone solo 5 (ben 7 clean sheet). Il neo del Villarreal, nell’ambito di un campionato giocato ad alti livelli, resta il deficitario rendimento nelle partite di cartello. Tra queste, quella col Barcellona dello scorso 21 dicembre: 0-2 all’Estadio de la Ceramica. Difficile che il Barça possa perdere (anche se prima o poi...) ma magari stavolta il Sottomarino Giallo riuscirà a trovare la via del gol.

Tradotto, occhi puntati sulla combo 1X+Goal: quota 1.75 su Eplay24 e NetBet, 1.65 su Sisal.

Pronostico Dortmund-Bayern: 28 febbraio - ore 18.30

Non è stata certo una settimana positiva per il Dortmund quella che si è chiusa. Nell’ultimo turno di Bundesliga i BVB non sono andati oltre il pareggio sul campo del Lipsia (dovendo anche rimontare due reti, la seconda delle quali è arrivata solo al 95’) senza contare l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Atalanta (con un rigore realizzato dai bergamaschi al 97’). Tutto a favore del Bayern che non perde un colpo e, avendo liquidato la pratica Eintracht con un 3-2, si ritrova ancora più primo in Bundesliga con un vantaggio di 8 punti sui gialloneri. In questo weekend il programma propone la sfida delle sfide, ovvero Dortmund-Bayern che però, vada come vada, non metterà assolutamente in difficoltà i bavaresi che viaggiano in classifica con un ampio margine di vantaggio. Le quote sono comunque per il segno 2 (1.62) ma, l’unica vera annotazione che può valere la pena fare, riguarda gli Over 2,5. Sono 23 le partite di campionato disputate dal Bayern e sono 23 gli Over 2,5 fatti registrare dai bavaresi (per la verità sono molti di più se si prendono in considerazione anche le altre competizioni). Il primo Under 2,5 è certamente rischioso ma paga tanto: 3.15 con Eplay24 e Betsson, 3.10 con Vincitu.

Pronostico Arsenal-Chelsea: 1 marzo - ore 17.30

Il calendario della 28ª giornata di Premier League propone come match clou di giornata l’ennesimo derby tra Arsenal e Chelsea. Ne sono già stati giocati tre in questa stagione, con l’andata di campionato pareggiata a Stamford Bridge 1-1 e il doppio successo dei Gunners in semifinale di Efl Cup. Anche stavolta nell’aria sembra esserci il segno 1. Da ricordare che l’Arsenal ha evitato la sconfitta negli ultimi dieci scontri diretti con il Chelsea e che gli uomini di Arteta possono vantare la miglior difesa del campionato. Probabile quindi che la striscia positiva di sei gare del Chelsea si interrompa all'Emirates: il segno 1 è quotato a 1.62 da Eplay24, a 1.60 invece da BetFlag e Snai. In alternativa, visto che si affrontano due delle squadre che hanno segnato di più in campionato, il consiglio è di valutare l'Over 2,5 a quota 1.70.