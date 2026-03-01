Corriere dello Sport.it
lunedì 2 marzo 2026
Campionato portoghese, il pronostico di Gil Vicente-Benfica

Campionato portoghese, il pronostico di Gil Vicente-Benfica

Per le quote ospiti favoriti, in alternativa si può pescare nel mercato del Multigol
1 min
Dopo la battaglia di Champions League con il Real Madrid, il posticipo del campionato portoghese in programma stasera propone il Benfica sul campo del Gil Vicente.

Comparazione quote: Gil Vicente-Benfica segno 2

L'eliminazione dall'Europa ancora brucia alla squadra di Mourinho e per riprovare l'anno prossimo c'è la necessità di agganciare almeno il secondo posto in classifica (al momento 6 punti più su ma lì c'è lo Sporting che ha già giocato). Il Gil Vicente è però quarto e non regala nulla, 7 turni fa in casa ha pareggiato 1-1 proprio con lo Sporting.

Le quote dicono 2: a 1.60 su Eplay24, Betsson e Planetwin. In alternativa, spunta il Multigol 1-3, reperibile mediamente a 1.35.

Tutte le news di Scommesse

