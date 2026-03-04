Pronostico Tottenham-Crystal Palace, prima vittoria per Tudor? Cosa dicono le quote

Il primo pensiero, al momento dell’avvicendamento sulla panchina del Tottenham con l’ esonero di Thomas Frank e l’avvento di Igor Tudor , è stato... ma possibile? Certo gli “Spurs” in campionato non stavano brillando ma in Champions League avevano chiuso la fase campionato al quarto posto davanti a Barcellona, Chelsea, Manchester City, Real Madrid e Psg (tanto per citarne alcune) e questo poteva lasciar ben sperare anche in un recupero in Premier League .

Pronostico Tottenham-Crystal Palace: Multigol 2-4

E invece? Invece la panchina è stata assegnata al tecnico esonerato dalla Juventus dopo 8 giornate di campionato nelle quali aveva vinto solo le prime 3 partite e poi più nulla mettendo insieme nel seguito, gare di Champions League comprese, 5 pareggi di fila a cui hanno poi fatto seguito 3 sconfitte. Il tecnico croato ha ripreso al Tottenham esattamente da dove si era fermato, ovvero da un doppio ko che ha confermato le perplessità iniziali. Un sonoro 1-4 casalingo all’esordio contro l’Arsenal (che ci poteva anche stare ma il punteggio è stato assai severo) a cui ha fatto seguito il ko a Craven Cottage (1-2) nel derby londinese con il Fulham. E se prima stava male adesso sta anche peggio perché il terz’ultimo posto è sempre più vicino. In questo turno infrasettimanale gli “Spurs” chiudono le danze affrontando nel posticipo di stasera il Crystal Palace in un altro derby di Londra. Un Palace che nel 2025 ha fatto benissimo ma che, dall’inizio del nuovo anno, è precipitato nel rendimento conquistando solo 2 vittorie in 18 partite (in tutte le competizioni). Occasione propizia per il Tottenham che però non convince troppo, meglio ricorrere al Multigol 2-4: quota 1.41 su Eplay24 e NetBet, 1.52 su Elabet.