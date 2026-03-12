Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 12 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Lille-Aston Villa, equilibrio al "Pierre-Mauroy"© Getty Images

Pronostico Lille-Aston Villa, equilibrio al "Pierre-Mauroy"

Partita aperta a qualsiasi risultato tra due squadre di valore ma dal rendimento altalenante
1 min
TagsLille-Aston VillapronosticoEuropa League

Benissimo per tutta la prima parte della stagione, malissimo negli ultimi due mesi. L’Aston Villa nelle ultime 7 esibizioni ha vinto soltanto una volta con 2 pareggi e ben 4 ko (tra cui l’eliminazione dalla Fa Cup).

Pronostico "Multigol" per Lille-Aston Villa

In Europa League stasera la squadra inglese trova il Lille (sesto in Ligue 1) che pure non è un esempio di regolarità. Con queste premesse l’esito del match è incertissimo, nonostante le quote concedano maggiore fiducia ai Villans: il segno 2 è offerto mediamente a 2.30, l'1 dei francesi invece è proposto a 3.25 come pure il pareggio (che si è visto nell'ultimo precedente tra le due squadre, in Conference League).

Si potrebbe dunque provare il Multigol 1-3: quota 1.31 su Eplay24 e NetBet, 1.36 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS