Galatasaray imbattuto contro il Liverpool? I precedenti...

My Combo: la sintesi su Liverpool-Galatasaray

Missione rimonta dunque per i Reds, che hanno vinto cinque delle sei partite giocate in casa contro formazioni turche. Di contro, il Galatasaray (vittorioso 1-0 a Istanbul) cerca una clamorosa qualificazione ai quarti di finale che manca dal 2012/13. Occhi puntati sugli scontri diretti tra le due squadre: il Liverpool ne ha vinto solo uno su sei e nei due andati in scena in questa edizione del torneo hanno sempre festeggiato i turchi. Nella visione My Combo di SisalTipster, quindi, il Galatasaray non perderà ad Anfield: questo Liverpool, che subisce sempre gol da cinque gare consecutive, fa molta meno paura rispetto alle stagioni passate.

Nelle ultime otto gare casalinghe dei Reds, in tutte le competizioni, ci sono sempre state almeno due reti: ad Anfield la forbice giusta dovrebbe essere quella compresa tra due e quattro gol totali.

Come all’andata anche stasera si dovrebbero registrare almeno quattro tiri in porta da parte di entrambe: a Istanbul furono 4 le conclusioni nello specchio di marca turca contro le 6 degli inglesi.

Il Galatasaray finora ha ricevuto 27 ammonizioni (più due rossi) contro le 12 del Liverpool, le cui “frecce” vanno fermate - all’occorrenza - con le cattive. Tradotto: più cartellini in vista per il Galatasaray.

In sintesi, ecco la My Combo su Liverpool-Galatasaray secondo SisalTipster: 1) Galatasaray non perde 2) Tra due e quattro reti totali 3) Entrambe almeno 4 tiri in porta 4) Galatasaray riceve più cartellini.

My Combo: la sintesi su Barcellona-Newcastle

Mancava il pareggio nei cinque precedenti incroci in Champions League tra Newcastle e Barcellona (quattro vittorie blaugrana). Un pareggio che si è visto al sesto tentativo, nel match d’andata degli ottavi di finale giocato in Inghilterra. Stasera i blaugrana potranno completare l’opera al Camp Nou dove vengono da un’impressionante serie di vittorie: le ultime sette tutte con 3 gol di scarto! Barça promosso ai quarti ben 15 volte negli ultimi 16 doppi confronti e a secco solo in una delle ultime 29 partite di Champions. Allo stesso tempo, gli uomini di Flick hanno incassato almeno una rete nelle ultime 12 euro-partite. Con l’attacco atomico di cui può disporre, il Barça di fatto parte sempre da 1-0. Nella visione My Combo di SisalTipster, i blaugrana conquisteranno la loro 16ª vittoria interna di fila. Il Barcellona è sempre andato a segno da una a tre volte nei sei incroci contro i Magpies: uno scenario che calza a pennello per la sfida del Camp Nou. All’andata solo 2 tiri nello specchio per il Barcellona ma stasera la musica sarà ben diversa: per il portiere del Newcastle in vista una serata di super lavoro, con almeno 8 conclusioni blaugrana da respingere al mittente. Pericolo numero uno per gli inglesi? Ovviamente Lamine Yamal, che all’andata ha messo a segno su rigore il suo nono gol in Champions League. Per la diciottenne superstar del Barcellona si profila una serata da gol o assist: insomma, da protagonista.

In sintesi, ecco la My Combo su Barcellona-Newcastle secondo SisalTipster: 1) Vittoria Barcellona 2) Barcellona segna tra una e tre reti 3) Barcellona almeno 8 tiri in porta 4) Lamine Yamal gol o assist.