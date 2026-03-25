Playoff qualificazioni Mondiali, il pronostico di Slovacchia-Kosovo

Una sola sconfitta, 3 punti in meno della Svizzera (che ha vinto il girone) e un abisso tra sè, la Slovenia e la Svezia. Con 6 reti realizzate e solo 5 subìte (4 tutte insieme all’esordio contro gli elvetici) ecco il Kosovo che si presenta a questo playoff con più chances all’attivo di quanto possa sembrare.