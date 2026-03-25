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Playoff qualificazioni Mondiali, il pronostico di Slovacchia-Kosovo© Getty Images

Playoff qualificazioni Mondiali, il pronostico di Slovacchia-Kosovo

Occhi puntati sul numero di reti totali nel match di Bratislava
1 min
TagsSlovacchia-Kosovoquotepronostico

Una sola sconfitta, 3 punti in meno della Svizzera (che ha vinto il girone) e un abisso tra sè, la Slovenia e la Svezia. Con 6 reti realizzate e solo 5 subìte (4 tutte insieme all’esordio contro gli elvetici) ecco il Kosovo che si presenta a questo playoff con più chances all’attivo di quanto possa sembrare.

Pronostico Slovacchia-Kosovo: Under 2,5

L’accesso alla finale passa per la sfida di Bratislava contro una Slovacchia che ha chiuso seconda nel suo girone 3 punti dietro la Germania e 3 punti avanti all’Irlanda del Nord con 6 reti all’attivo e 8 al passivo. Bastano questi pochi numeri a suggerire di guardare, stasera, in direzione dell’Under 2,5. Un esito quotato a 1.47 da Bwin, a 1.48 da Netwin e Eplay24.

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