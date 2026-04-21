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Girona-Betis, il pronostico è sul numero di reti© Getty Images

Girona-Betis, il pronostico è sul numero di reti

Gli andalusi non vincono una partita di campionato da ben 7 turni consecutivi
2 min
TagsGirona-Betisquotepronostico

Altra sfida della serata è quella tra Girona e Betis con la formazione di casa che, pur non essendo ancora matematicamente salva, non ha praticamente più nulla da chiedere al campionato. 

Quote e pronostico Girona-Betis: Multigol 1-3

Ha 6 lunghezze di vantaggio sulla terz’ultima ma anche 5 squadre nel mezzo e, a meno di clamorosi svarioni, dovrebbe essere in grado da qui alla fine del torneo di mantenersi a distanza di sicurezza. Il Betis è invece in lotta per il quinto posto con il Celta, che pressa da vicinissimo più un paio di altre squadre che però sono qualche punto più distanti. 

Il problema grosso è che l’undici di Siviglia, fresco di eliminazione dalla Europa League per mano del Braga, non vince una partita de LaLiga da 7 turni consecutivi (5 pareggi e 2 sconfitte). Se vuole tornare a giocare nella stessa competizione europea il prossimo anno al Betis tocca cambiare marcia per cui l’esito del match di stasera è incertissimo. 

Si può provare il Multigol 1-3: quota 1.39 su Eplay24, 1.45 su Sisal, 1.47 su Vincitu..

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