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LaLiga, 33a giornata: il pronostico di Barcellona-Celta è una combo© EPA

LaLiga, 33a giornata: il pronostico di Barcellona-Celta è una combo

Blaugrana a caccia della "nona sinfonia": le quote del match del Camp Nou
1 min
TagsBarcellona-Celtaquotepronostico

La serata si chiude con Barcellona-Celta. I catalani, primi in classifica con ampio margine sul Real Madrid secondo, ricevono l’undici di Vigo che è impegnata a contendersi un posto in Europa League o Conference League con almeno altre 7 squadre potenzialmente in grado di occupare il quinto o il sesto posto. Ecco il pronostico del match.

Pronostico e quote Barcellona-Celta: 1+Over 2,5

Il Barcellona torna in campo dopo la movimentata eliminazione dalla Champions League per mano dell’Atletico Madrid e dovrebbe riprendere la sua serie di vittorie consecutive. Al momento siamo a 8 ma, come Beethoven, i blaugrana si apprestano a suonare stasera la nona sinfonia. Ci stanno sia l’1 che l’Over 2,5 anche in “combo” tra loro: quota 1.47 su Sisal, 1.45 su Eplay24, e Betsson

 

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