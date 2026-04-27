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Premier League, il pronostico di Manchester United-Brentford© EPA

Premier League, il pronostico di Manchester United-Brentford

Red Devils a caccia del successo, utile in chiave Champions. Ospiti con cinque pareggi alle spalle
1 min
TagsManchester United-BrentfordquotePremier League

Cinque pareggi nelle ultime 5 partite e niente segno 1 da 11 turni consecutivi (ovvero niente vittoria in casa e niente sconfitta in trasferta) per il Brentford che, in teoria, sarebbe ancora in corsa per il sesto o settimo posto (in Premier regalano l’Europa League uno, la COnference League l’altro). 

Comparazione quote: segno 1 Man United-Brentford

Le “Bees” giocano stasera all’Old Trafford contro un Manchester United che punta a un terzo posto di prestigio (dopo le ultime deludenti stagioni) a patto, però, che non sprechi queste ultime opportunità a disposizione. I “Red Devils”, per la cronaca, sono anche da 8 incontri senza 1 al 45’ ma, primo tempo a parte, è l’1 al 90’ che sembra meritare considerazione.

La vittoria del Man United vale 1.95 per Eplay24, Sisal e DomusBet.

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