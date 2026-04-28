Copa Libertadores, quote e pronostico di Lanus-LDU Quito

Se in Europa la Champions League volge quasi alla fine non è così, ovviamente, all’altro capo del mondo dove la Copa Libertadores è iniziata da poco e si appresta a giocare il terzo turno della fase a gironi.

Pronostico Lanus-LDU Quito: segno 1

Si parte alle ore 24 di stasera con Lanus-LDU Quito e la situazione, al momento, vede l’undici dell’Ecuador primo a punteggio pieno (6 punti) seguito da quello argentino con 3 (con 3 punti c’è anche il Mirassol mentre i boliviani dell’Always Ready sono ancora fermi al palo). Sulla carta l’aggancio del Lanus al Quito sembra possibile, ci sta non solo il segno 1 ma anche l’Under 2,5. La vittoria del Lanus si gioca a 1.65 su Eplay24 e Betsson, a 1.67 su Eurobet.