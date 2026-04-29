Pronostici Eliteserien, una combo per Bodo Glimt-Start

Domani tocca invece al Bodo/Glimt che, ad inizio torneo, aveva il doppio confronto nei playoff di Champions League con lo Sporting) e, per questo, ha iniziato il campionato in ritardo.

Bodo-Start: 1+Over 3,5

Domani, però, non recupera il match ancora in sospeso, ma anticipa la sfida in programma ai primi di agosto contro lo Start, fanalino di coda insieme all’Aalesund (per la cronaca Bodo-Aalesund è stata giocata un paio di settimane fa e si è chiusa con un 3-0 a favore di Berg e compagni). Il Bodo, dopo aver vinto per due volte di fila l’Eliteserien, nell’ultima stagione è finito secondo (di un punto) dietro il Viking e per riconquistare il titolo deve già recuperare lo svantaggio sul Tromso. 1 e Over 3,5 qui sembrano davvero obbligati: quota 1.60 su Eplay24 e Betsson, 1.72 su Snai.