Conference League, il pronostico di Shakhtar-Crystal Palace

Pronostico Shakhtar-Crystal Palace: esito Goal

Nonostante in campionato abbia fatto registrare più bassi che alti, le “Eagles” sono arrivate a conquistare la semifinale europea dopo aver eliminato, nei turni precedenti, lo Zrinjski nei sedicesimi di finale, l’AEK Larnaca negli ottavi e la Fiorentina nei quarti. Tra gli inglesi e la finalissima c’è di mezzo lo Shakhtar che gioca la sua terza semifinale europea dal 2015/2016 (quando fu eliminato dal Siviglia) passando per l’edizione 2019/2020 quando fu estromesso dall’Inter.

In queste due occasioni si trattava dell’Europa League e stavolta, evidentemente, si scende un po’ di livello. La compagine ucraina continua a giocare le sue gare casalinghe lontano da... casa ma, nonostante ciò, è riuscita ad arrivare fin qui. Negli ottavi ha avuto la meglio sul Lech mentre nell’ultimo turno se l’è vista con gli olandesi dell’Az che ha battuto 3-0 all’andata pareggiando per 2-2 al ritorno. Molto probabilmente la qualificazione alla finale si deciderà a Londra, nel match di ritorno di giovedì prossimo ma intanto qualcosa Shakhtar e Crystal Palace proveranno a costruire già stasera. Il Goal sembra una eventualità sulla carta più che possibile. Quota 1.83 su Eplay24, 1.80 su Sisal e Snai.