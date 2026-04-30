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Conference League, il pronostico di Shakhtar-Crystal Palace© Getty Images

Conference League, il pronostico di Shakhtar-Crystal Palace

Sfida d'andata e Cracovia, il ritorno tra sette giorni a Londra
2 min
TagsConference LeaguequoteShakhtar-Crystal Palace

Non accadeva dal 1998, quando prese parte all’allora esistente Intertoto, ma il ritorno in Europa del Crystal Palace dopo 27 anni, seppur in una competizione meno impegnativa come la Conference League, può senz’altro essere definito positivo.

Pronostico Shakhtar-Crystal Palace: esito Goal

Nonostante in campionato abbia fatto registrare più bassi che alti, le “Eagles” sono arrivate a conquistare la semifinale europea dopo aver eliminato, nei turni precedenti, lo Zrinjski nei sedicesimi di finale, l’AEK Larnaca negli ottavi e la Fiorentina nei quarti. Tra gli inglesi e la finalissima c’è di mezzo lo Shakhtar che gioca la sua terza semifinale europea dal 2015/2016 (quando fu eliminato dal Siviglia) passando per l’edizione 2019/2020 quando fu estromesso dall’Inter.

In queste due occasioni si trattava dell’Europa League e stavolta, evidentemente, si scende un po’ di livello. La compagine ucraina continua a giocare le sue gare casalinghe lontano da... casa ma, nonostante ciò, è riuscita ad arrivare fin qui. Negli ottavi ha avuto la meglio sul Lech mentre nell’ultimo turno se l’è vista con gli olandesi dell’Az che ha battuto 3-0 all’andata pareggiando per 2-2 al ritorno. Molto probabilmente la qualificazione alla finale si deciderà a Londra, nel match di ritorno di giovedì prossimo ma intanto qualcosa Shakhtar e Crystal Palace proveranno a costruire già stasera. Il Goal sembra una eventualità sulla carta più che possibile. Quota 1.83 su Eplay24, 1.80 su Sisal e Snai.

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