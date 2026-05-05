Arsenal-Atletico Madrid, il pronostico della prima semifinale di Champions League

Pronostico Arsenal-Atletico Madrid: Goal

Tra la finale e l’undici guidato dal Cholo Simeone c’è soltanto un ostacolo e neanche troppo facile da superare. Si chiama Arsenal che ha anche già disputato l’andata di questo penultimo turno pareggiando a Madrid per 1-1. La finale di Champions League ai “Gunners” manca da 20 anni e adesso sembra a un passo anche se i londinesi dovranno fare molta attenzione visto che, in quest’ultimo periodo, hanno buttato via prima la Efl Cup, poi la Fa Cup e, infine, hanno perso anche l’enorme vantaggio che avevano in testa alla Premier League dove adesso c’è lotta serrata con il Manchester City. In ambito campionato ne LaLiga l’Atletico Madrid è quarto con 10 lunghezze di vantaggio sulla quinta (e dunque il posto nella Champions del prossimo anno a 4 turni dalla fine, dovrebbe essere assicurato) ma questo significa anche che i “Colchoneros”, a differenza dell’Arsenal, non hanno altro a cui pensare. Nel match d’andata Arsenal in vantaggio su rigore alla fine del primo tempo e pareggio dell’Atletico, sempre su rigore, all’inizio della ripresa. Per mettersi in tasca il biglietto per la finale a entrambe le squadre serve solo vincere... il Goal non può essere in discussione. Almeno una rete per parte a Londra si gioca a 1.93 su Eplay24 e Vincitu, a 1.85 su Sisal,