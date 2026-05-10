Serie A, Napoli-Bologna: le quote sorridono a Conte

Comparazione quote: Napoli-Bologna segno 1

Sono infatti soltanto 49 i punti all’attivo dei rossoblù, frutto anche di un ultimo periodo disastroso caratterizzato dalla eliminazione in Europa League per mano dell’Aston Villa (doppio ko sia all’andata che al ritorno) accompagnata da 2 sole vittorie (contro Cremonese e Lecce) nell’arco delle ultime 6 giornate di campionato (per il resto un solo punto conquistato, in casa sette giorni fa contro il Cagliari, con uno striminzito 0-0). Il Bologna gioca il suo terz’ultimo match stagionale lunedì sera al Maradona contro un Napoli, secondo in classifica, che è alla ricerca degli ultimi punti in grado di garantire la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Punti che potrebbero arrivare proprio in questa occasione qualora gli azzurri portassero a casa l’intera posta in palio.

Il Napoli, dopo 5 vittorie di fila, ha fatto registrare le 4 ultime esibizioni a corrente alternata (2 pareggi, una sconfitta e una vittoria) ma lunedì sera ha l’opportunità di mettere in tasca il biglietto per la Champions. Una occasione che, secondo le quote, ha buone possibilità di sfruttare nel migliore dei modi. Il successo del Napoli è in lavagna a 1.55 su Eplay24, Eurobet e Betsson.