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Campionato portoghese, pronostico Benfica-Braga: quote ok per Mourinho
Le "Aquile" si stanno giocando il secondo posto in classifica con gli acerrimi rivali dello Sportong
Dalla Spagna al Portogallo il passo è breve (anche in stretto senso geografico) e stasera il campionato lusitano manda in scena il suo penultimo turno. Il Porto ha ormai conquistato il titolo e la domanda per le inseguitrici adesso è... Champions League o Europa League? Alle spalle dei neocampioni di Portogallo ci sono, infatti, Benfica e Sporting perfettamente appaiati tra loro ma con una fondamentale dfferenza. Chi finisce secondo giocherà la più prestigiosa competizione continentale (partendo però dai playoff), chi finisce terzo farà lo stesso ma in Europa League. In caso di arrivo in parità conteranno gli scontri diretti nei quali il Benfica è avanti (pareggio all’andata e vittoria al ritorno sul campo dello Sporting).
Benfica-Braga, comparazione quote: segno 1
Per l’undici guidato da Mourinho sono dunque fondamentali questi ultimi 6 punti in palio. Conquistandoli tutti il traguardo sarebbe raggiunto e la caccia parte proprio stasera contro il Braga, attualmente quarto (posizione Conference League) con 5 lunghezze di vantaggio sulla quinta. Il Braga ha appena perso l’accesso alla finale di Europa League (eliminato dal Friburgo) e potrebbe risentire di questa delusione anche sul piano del morale. I due precedenti stagionali dicono di un 2-2 all’andata e di una vittoria del Braga per 3-1 nella semifinale della Coppa di Portogallo. Il Benfica segna almeno una rete da 11 partite consecutive, il Braga va a segno almeno una volta da 12 incontri di fila. Si parte con il segno 1 (a 1.42 su Eplay24, NetBet e Vincitu) guardando al Goal come abbinamento o in alternativa. Almeno una rete per parte in Benfica-Braga è in lavagna a 1.83.
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