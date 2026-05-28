Copa Libertadores, gruppo F: in Palmeiras-Junior il pronostico sorride a...

Otto gruppi da quattro squadre ciascuno e le prime due di ogni girone si qualificano per gli ottavi di finale mentre le terze classificate scendono di competizione andando a giocare i playoff (sedicesimi di finale) della Copa Sudamericana . Questo il meccanismo della Copa Libertadores (l’equivalente della Champions League in Sudamerica) che ha già reso noti i nomi delle prime dodici promosse alla fase a eliminazione diretta . All’appello ne mancano quattro che usciranno dalle partite dei gruppi F e D, unici che mancano ancora all’appello (e che giocheranno i loro incontri nella notte tra oggi e domani).

Palmeiras e Cerro Porteno, ecco gli esiti consigliati

Si parte stasera tardi, alle 24 (ora italiana), con il gruppo F e le sue due partite che si giocheranno in contemporanea. La situazione nel girone vede il Cerro Porteno al comando con 10 punti (e già qualificato perché irraggiungibile dalla terza) davanti al Palmeiras (8 punti) con Sporting Cristal (6 punti) e Junior (4 punti) a chiudere la classifica. Con questa situazione gli ultimi novanta minuti vedono il Palmeiras ricevere lo Junior e il Cerro Porteno ospitare lo Sporting Cristal. Due sfide che più incrociate di così davvero non si poteva. Se il Palmeiras perde e lo Sporting Cristal vince i peruviani scavalcherebbero i brasiliani soffiando loro gli ottavi e facendoli precipitare in Copa Sudamericana (se il Palmeiras vince o pareggia, visto che è in vantaggio negli scontri diretti, sarà lo Sporting a scendere di competizione). Però se, al contrario, sarà l’undici di Lima a perdere in Paraguay allora lo Junior (vincendo a Sao Paulo) potrebbe scavalcare lo Sporting salendo al terzo posto (in caso di arrivo in parità i colombiani, in svantaggio negli scontri diretti, resterebbero ultimi e fuori da tutto). Queste le ipotesi teoricamente possibili ma, carta e valori tecnici alla mano, il discorso sembrerebbe più semplice. Il Palmeiras, anche per le quote, parte nettamente favorito sullo Junior (all’andata, in Colombia, finì 1-1) e il segno 1 sembra offrire notevoli garanzie (osservando la lavagna ci starebbe anche il NoGoal, proposto a 1.60). La vittoria del Palmeiras è offerta a 1.25 da Eplay24, a 1.24 da Snai, a 1.22 da BetFlag. Lo stesso vale anche per il Cerro Porteno che però, vale la pena ricordarlo, all’andata ha perso in Perù per 1-0. Chi qui desidera evitare l’1 può ricorrere, in alternativa, all’Under 2,5: quota 1.64 su Eplay24, 1.63 su BetFlag, 1.60 su Sisal.