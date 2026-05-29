Ligue 1, si chiude con lo spareggio Nizza-St. Etienne: il pronostico

Comparazione quote: Nizza-St. Etienne Under 2,5

L’andata si è chiusa sullo 0-0 e quindi tutto è rimandato alla sfida dell’Allianz Riviera. Il Nizza ha vinto solo una delle ultime 11 partite e ciò alimenta qualche speranza negli avversari che sognano il colpaccio. In sintonia con le quote la scelta cade sull’Under 2,5. Un match con massimo due reti complessive è un’ipotesi offerta a 1.53 da Eplay24, a 1.52 da Eurobet e Bwin.