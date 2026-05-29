Pronostici Eliteserien, Bodo Glimt favorito sul campo del Rosenborg

A guardare la classifica della Eliteserien si nota subito che c’è chi ha giocato una o due partite in più e chi ne ha invece un paio in meno. Di conseguenza le posizioni attuali non sono del tutto reali anche se qualche certezza si può individuare. In testa alla classifica, infatti, c’è il Viking (27 punti) che risulta in perfetta regola per quanto riguarda il numero di gare disputate (dieci) e lo stesso vale per Rosenborg e Bodo/Glimt con l’undici di Trondheim decisamente penultimo (8 punti, uno solo in più rispetto al fanalino di coda Start) e il Bodo terzo con un paio di lunghezze in meno rispetto al Tromso (che però ha ben due gare in più all’attivo) e 5 rispetto alla capolista.