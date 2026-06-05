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Il miglior giocatore dei Mondiali sarà un argentino come nel 2022? Le quote© EPA

Il miglior giocatore dei Mondiali sarà un argentino come nel 2022? Le quote

Le previsioni dei bookie sull'Mvp della kermesse di Canada, Usa e Messico
Federico Vitaletti
3 min
TagsMessiLautaro MartinezMiglior giocatore Mondiali

Pochi giorni al via dei Mondiali, la sfida sta per partire. Quella lanciata dai bookie è già iniziata con scommesse Antepost su Vincente, Capocannoniere e Miglior giovane. Adesso è il momento di provare a capire chi potrà essere eletto miglior giocatore del Mondiale. Un ambito in cui la scelta - con tanta qualità in campo - è davvero ampia. Ecco chi sono i favoriti dei bookie.

Quote Messi MVP Mondiali. E Lautaro Martinez…

In Qatar la scelta è ricaduta su Leo Messi, che trascinò al trionfo la sua Argentina in finale contro la Francia. Quello di Messi potrebbe essere il classico ultimo canto del cigno, da celebrare con l'ennesimo trionfo. Magari anche a livello personale. I bookie sembrano crederci, tanto da bancare a 12 l'ipotesi Messi miglior giocatore dei Mondiali 2026. Quota alta ma non astronomica, se si pensa che i favoriti dei bookie sono offerti a 9... e sono in quattro: Lamine Yamal, Kane, Mbappe' e Olise. Tutti campionissimi che hanno le carte in regola per imporsi anche nella rassegna iridata, rafforzando allo stesso tempo la loro candidatura per il Pallone d'Oro. Non ci sarà l'Italia ai Mondiali ma un po' di Serie A, magra consolazione, quella sì. Lautaro Martinez, capocannoniere dell'ultimo campionato di Serie A, è un'altra delle bocche da fuoco argentine. Il capitano dell'Inter è offerto miglior giocatore dei Mondiali a 40 su Eplay24, NetBet e Snai.

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