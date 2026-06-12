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Gruppo D dei Mondiali, pronostico Usa-Paraguay: la classe di Pulisic per abbattere il muro dell'Albirroja© APS

Gruppo D dei Mondiali, pronostico Usa-Paraguay: la classe di Pulisic per abbattere il muro dell'Albirroja

Le quote del match in programma in California nella notte italiana tra venerdì e sabato
Federico Vitaletti
2 min
TagsUsa-ParaguaypronosticoPulisic

L’esperienza internazionale di Mauricio Pochettino al servizio degli Usa. Il sogno americano poggia su buone basi: gli ottavi raggiunti nel 2022 in Qatar e l’unica sconfitta (contro la Germania) registrata nelle ultime nove partite della fase a gironi disputate ai Mondiali. Al debutto c'è il Paraguay: ecco il pronostico del match.

Usa favoriti: ecco quanto vale l’1 per i bookmaker

Pulisic e compagni hanno perso tre delle ultime quattro amichevoli giocate. Meglio decisamente in attacco, a differenza dei loro avversari al debutto californiano. Il Paraguay ritrova i Mondiali dopo 16 anni, merito soprattutto di una difesa solidissima: solo 10 gol incassati in 18 gare di qualificazione. Per gli Usa la sfida sarà proprio questa. Trovare la chiave per scardinare il bunker della Albirroja, che nelle ultime 10 partite giocate ai Mondiali non ha mai incassato più di una rete! Nazionale di casa favorita secondo gli operatori, con l’1 che si attesta a 2.00 sulla lavagna di Eplay24, a 1.97 su Betsson, a 1.95 su Snai. Il 2 viaggia invece a 3.90 su Eplay24, a 3.85 su BetFlag, a 3.80 su Betsson. Tra le giocate “combo”, intriga l’opzione “Multigol 1-2 Casa+0-2 Ospite”, quotata mediamente a 1.60.

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