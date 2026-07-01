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Usa-Belgio, che sfida tra Pulisic e Dzeko! Il pronostico© APS

Usa-Belgio, che sfida tra Pulisic e Dzeko! Il pronostico

Match con quote favorevoli alla nazionale di Pochettino, che ha chiuso con 6 punti la fase a gironi
Federico Vitaletti
3 min
TagsUsa-BosniapronosticoDzeko

Più che la Bosnia, terza classificata in un girone in cui si è sentita l’assenza dell’Italia, gli Usa devono temere il “tabù europeo”. Già, perchè il ko (indolore) contro la Turchia ha portato a 13 la striscia di gare consecutive senza vittorie ai Mondiali da parte degli States contro nazionali del Vecchio Continente. Ora o mai più, verrebbe da dire. 

Comparazione quote: Usa-Bosnia 1+Over 1,5

Gli uomini allenati da Mauricio Pochettino hanno segnato 8 reti nella fase a gironi, timbrando sempre il cartellino nei primi tempi. Balogun, a riposo contro la Turchia, può essere l’arma in più degli Usa, che nelle tre gare fin qui disputate hanno sempre effettuato almeno 10 tiri totali. Risultati alla mano, Pulisic e compagni gradiscono poco il pareggio, risultato che farebbe invece comodo alla Bosnia di Edin Dzeko. La memoria corre agli spareggi giocati contro Galles e Italia, con qualificazione ottenuta ai calci di rigore. Sono 6 le reti subìte dagli uomini di Barbarez nella kermesse iridata. Incrociando questo dato con le 12 reti complessive registrate nei match degli Usa al Mondiale, prende corpo l’ipotesi di un match con almeno tre gol. Un cenno storico per completare la panoramica su un match dal pronostico favorevole alla nazionale di casa. Nei tre precedenti (tutte amichevoli) gli americani hanno collezionato due successi e un pareggio contro la Bosnia. Tirando le somme, si può prendere in  considerazione il segno 1 in combo con l’Over 1,5. Tradotto, vittoria al 90’ degli Usa e almeno 2 reti in partita. Offerta pari a 1.61 su Eplay24 e NetBet, a 1.62 su Sisal. Per chi vuole alzare un po’ l’asticella, il consiglio è di tenere d’occhio un’altra combo, sempre formata dal segno 1 ma in abbinamento con l’esito Goal. La quota corrispondente è pari a 3.50.

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