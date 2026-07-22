Preliminari di Conference League, il pronostico di Zeleznicar-Braga
Serata di preliminari anche per la Conference League. Alle 21.00 scende in campo il Braga, protagonista lo scorso anno di una brillante cavalcata in Europa League finita solo in semifinale, contro il Friburgo.
Comparazione quote: Zeleznicar-Braga Over 2,5
I portoghesi trovano sulla loro strada un avversario decisamente abbordabile come il Zeleznicar. La quarta del campionato serbo contro la quarta del campionato portoghese. Difficile prescindere dal segno 2, visto che tra l’altro il Braga (a differenza dei serbi) si è comportato piuttosto bene anche nelle amichevoli. L’Over 2,5 sembra poterci stare, la quota tutto sommato è interessante: 1.68 su Eurobet, 1.69 su Betsson, 1.65 su Eplay24.