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Preliminari di Conference League, il pronostico di Zeleznicar-Braga© EPA

Preliminari di Conference League, il pronostico di Zeleznicar-Braga

I portoghesi vogliono ipotecare il passagglio del turno nella trasferta serba
1 min
TagsZeleznicar-Bragaquotepronostico

Serata di preliminari anche per la Conference League. Alle 21.00 scende in campo il Braga, protagonista lo scorso anno di una brillante cavalcata in Europa League finita solo in semifinale, contro il Friburgo

Comparazione quote: Zeleznicar-Braga Over 2,5

I portoghesi trovano sulla loro strada un avversario decisamente abbordabile come il Zeleznicar. La quarta del campionato serbo contro la quarta del campionato portoghese. Difficile prescindere dal segno 2, visto che tra l’altro il Braga (a differenza dei serbi) si è comportato piuttosto bene anche nelle amichevoli. L’Over 2,5 sembra poterci stare, la quota tutto sommato è interessante: 1.68 su Eurobet, 1.69 su Betsson, 1.65 su Eplay24.

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