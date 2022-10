Quote Milan-Juventus: quanto vale il gol di Vlahovic

Una grande classica del calcio italiano si appresta a illuminare la nona giornata di Serie A . Milan-Juventus , in programma sabato alle 18 al Meazza , non è certo una sfida qualsiasi. I campioni d’Italia nell’ultima partita disputata hanno vinto per 3-1 sul campo dell’Empoli mentre la “ Vecchia Signora ” ha conquistato i tre punti contro il Bologna. Le quote sorridono ai rossoneri ma i bianconeri faranno di tutto per uscire con un risultato utile da San Siro .

Milan-Juve, indovina il risultato del big match e vinci i premi in palio!

Juve a segno una o due volte, scopri la quota

Il Milan è reduce dal brutto ko in Champions contro il Chelsea (0-3). Di questi tempi Pioli oltre che con gli avversari deve fare i conti anche con le numerose assenze. Pesante quella nelle fila bianconere di Di Maria, uno che cambia il volto delle partite con le sue giocate da campione (triplo assist contro il Maccabi Haifa).

In più, partite del genere sono spesso bloccate e caratterizzate dall'equilibrio come dimostrano i precedenti della passata stagione: due gare in campionato e altrettanti pareggi, conditi dall'Under 2,5.

Uno sguardo alle quote del match, nel complesso favorevoli al Milan che si gioca vincente al 90' a 2.11 sui bookie Goldbet, Cplay e Begamestar. Il colpo della Juve è offerto a 3.56 mentre la X vale 3.30 per Goldbet e 3.39 per Cplay e Begamestar.

Dunque Milan favorito per le principali agenzie di scommesse ma Vlahovic e compagni possono andare a segno al Meazza. L'esito Multigol Ospite 1-2 paga 1.63 su Cplay e Begamestar mentre su Goldbet la quota assegnata all'opzione "Juve segna una o due volte" è pari a 1.59.

Tra i possibili marcatori del match brilla il nome di Dusan Vlahovic. Una rete del serbo al Meazza rende tre volte la posta.